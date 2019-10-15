В Нижнем Тагиле 27 октября пройдет «Географический диктант»

Акция проходит в России уже в пятый раз, Нижний Тагил очно будет принимать участи в четвертый раз. Мероприятие пройдет на двух площадках — институт подготовки кадров «21век» на улице Октябрьской революции, 44 и в школе № 100 на улице Смелянского, 5. Участники могут записаться на сайте Центра развития туризма. «Географический диктант» также можно написать онлайн на сайте проекта.