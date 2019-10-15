В Нижнем Тагиле 27 октября пройдет «Географический диктант»
Сегодня, 08:28Свободное времяФото: Русское географическое сообщество
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27 октября в 12.00 Нижний Тагил присоединится к международной акции «Географический диктант».
Сюжеты: Нижний Тагил
Акция проходит в России уже в пятый раз, Нижний Тагил очно будет принимать участи в четвертый раз. Мероприятие пройдет на двух площадках — институт подготовки кадров «21век» на улице Октябрьской революции, 44 и в школе № 100 на улице Смелянского, 5. Участники могут записаться на сайте Центра развития туризма. «Географический диктант» также можно написать онлайн на сайте проекта.
Кроме того, на сайте размещены вопросы диктантов прошлых лет. Также подготовиться можно в группе мероприятия в соцсети.
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