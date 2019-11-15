В Екатеринбурге появится доставка суши и роллов «Ёбидоёби»

Доставка роллов и суши в уральской столице открывается по франшизе сети из Красноярска, которая работает там с 2016 года. На сегодняшний день доставка «Ёбидоёби» открыта также в Москве, Санкт-Петербурге, Хабаровске, Иркутске, Йошкар-Оле и Канске.