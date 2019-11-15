В Екатеринбурге появится доставка суши и роллов «Ёбидоёби»
Сегодня, 18:40Свободное времяФото: pixabay.com
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В Екатеринбурге к концу текущего года начнёт работу доставка японской кухни «Ёбидоёби». Сейчас заканчивается ремонт помещения на улице Татищева, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на совладельца компании Константина Зимена.
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Доставка роллов и суши в уральской столице открывается по франшизе сети из Красноярска, которая работает там с 2016 года. На сегодняшний день доставка «Ёбидоёби» открыта также в Москве, Санкт-Петербурге, Хабаровске, Иркутске, Йошкар-Оле и Канске.
Ёбидоёби переводится с японского, как «день недели — суббота».
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