На Театральной площади Нижнего Тагила начали украшать ёлку и строить сцену (ФОТО)
Недавно TagilCity.ru сообщал о том, что на Театральной площади приступили к установке новогодней ёлки. За прошедшие дни рабочие успешно справились с этой задачей и приступили к следующему этапу — украшению.
В этом году зелёную красавицу венчает узорчатый круг со звездой, а сама она постепенно «облачается» в новогодние гирлянды. На данный момент украшена лишь верхушка ёлки.
Неподалёку было решено устроить сцену. Так как в этом году, как и в прошлом, не будут перекрывать для проезда улицу Пархоменко, сцена займет место со стороны кинотеатра и библиотеки. Она разместится на перекрытой для проезда автомобилей проезжей части проспекта Строителей.
Для удобства тагильчан изменена работа поворотной онлайн-камеры на Театральной площади. Теперь она уделяет больше внимания ледовому городку и его достопримечательностям.
Уже сейчас можно полюбоваться на первые ледяные скульптуры, выполненные талантливыми тагильскими мастерами и представить, как будет выглядеть площадь, когда окончательно преобразится.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru