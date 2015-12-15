На Театральной площади Нижнего Тагила начали украшать ёлку и строить сцену (ФОТО)

В этом году зелёную красавицу венчает узорчатый круг со звездой, а сама она постепенно «облачается» в новогодние гирлянды. На данный момент украшена лишь верхушка ёлки.

Неподалёку было решено устроить сцену. Так как в этом году, как и в прошлом, не будут перекрывать для проезда улицу Пархоменко, сцена займет место со стороны кинотеатра и библиотеки. Она разместится на перекрытой для проезда автомобилей проезжей части проспекта Строителей.

Для удобства тагильчан изменена работа поворотной онлайн-камеры на Театральной площади. Теперь она уделяет больше внимания ледовому городку и его достопримечательностям.

Уже сейчас можно полюбоваться на первые ледяные скульптуры, выполненные талантливыми тагильскими мастерами и представить, как будет выглядеть площадь, когда окончательно преобразится.