Владимир Путин дал старт Году кино на церемонии открытия культурного форума в Петербурге (ФОТО)

В своей речи президент, подводя итоги уходящего Года литературы, отметил, что одного года слишком мало для кардинальных изменений в жизни россиян. Но и за это время было реализовано немало успешных и полезных проектов. Среди них, в частности, проект ВГТРК «Война и мир. Читаем роман» и Фестиваль «Книги России», за три дня работы которого удалось продать около полумиллиона книг.

Владимир Путин также подчеркнул, что Год литературы в России не должен заканчиваться никогда, а наступающий Год кино, во-первых, станет не менее плодотворным, а во-вторых, является логическим продолжением Года литературы.

Не сомневаюсь, что наступающий Год кино будет таким же интересным, ярким, творческим, станет ещё одним шагом к утверждению в нашем обществе высоких моральных принципов и эстетических вкусов. Мы вспомним все великие достижения нашего кинематографа, попытаемся найти лучшие решения для развития отечественной киноиндустрии сказал Президент.

В церемонии открытия форума также приняли участие актеры, режиссеры, продюсеры Светлана Крючкова, Никита Михалков, Валерий Тодоровский, Константин Эрнст, Алена Бабенко, Анатолий Белый, Дмитрий Дюжев, Данила Козловский, Александр Паль, Сергей Пускепалис, Антон Шагин, Филипп Янковский, Леонид Ярмольник, Александр Яценко, а также артисты театра-студии «Небольшой драматический театр» и миманса Мариинского театра.