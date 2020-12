Как создать новогоднее настроение

Музыкой издревле сопровождали различные праздники, не исключение и Новый год. Создать себе новогоднее настроение можно не только нарядив елку и купив подарки, окунуться в атмосферу праздника помогут соответствующие музыкальные композиции.

Новый год – это праздник, который ждут не только дети, но и взрослые. Новогодняя ночь всегда полна чудес и волшебства, однако создать столь же светлое настроение не всегда представляется возможным. Пожалуй, никто не поспорит, что 2020 год был довольно напряженным и тяжелым. Чтобы настроиться на встречу следующего года, стоит позаботиться об оформлении вашего жилища. Украшения, гирлянды, елка – все это создает свою неповторимую атмосферу наступающего праздника. Подберите музыкальный плейлист, который также будет настраивать на нужный лад. Чтобы слушать музыку 2021 можно воспользоваться интернетом, и выбрать музыкальные новинки или полюбившиеся хиты. Список новогодних мелодий: Петр Чайковский «Щелкунчик»,

«В лесу родилась елочка»,

«Маленькой елочке холодно зимой»,

«Пять минут»,

«Три белых коня»,

Фрэнк Синатра « Let It Snow». Конечно, список можно продолжать бесконечно – у каждого найдется своя любимая новогодняя песня. Что поднимет настроение Помимо музыкальной подборки сделайте подборку новогодних фильмов, в том числе запланируйте, какие фильмы вы будете смотреть на новогодних каникулах. Настроиться на праздничный лад помогут соответствующие покупки. Кроме подарков родным и близким можно приобрести пижаму, кружки, носки с новогодними принтами. Интересно сделать подарки или игрушки на елку своими руками. Сам процесс доставит настоящее удовольствие, а сделанные в результате сувениры порадуют глаз. Еще одним приятным способом создания нужного настроя станет хорошая новогодняя история – книга, которая окунет в атмосферу волшебства. Вспомните, что вы любили читать в детстве на Новы год. Воспоминания из детства - самые теплые. Кружка горячего шоколада с печеньем поможет справиться с плохим настроением. Возьмите за правило создавать какие-либо новогодние традиции. Это будет то, что вы одни или вместе со своей семьей будете делать в новогодние праздники. Вкусная еда также вызывает положительные эмоции. Быть может, есть какое-то блюдо, которое вы готовите исключительно на Новый год. Естественно, не обойтись без мандаринов и олевье. Поднять настроение и почувствовать приближение Нового года можно разными способами, главное – понять, что именно приносит радость.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter