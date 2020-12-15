Как создать новогоднее настроение

Новый год – это праздник, который ждут не только дети, но и взрослые. Новогодняя ночь всегда полна чудес и волшебства, однако создать столь же светлое настроение не всегда представляется возможным. Пожалуй, никто не поспорит, что 2020 год был довольно напряженным и тяжелым. Чтобы настроиться на встречу следующего года, стоит позаботиться об оформлении вашего жилища. Украшения, гирлянды, елка – все это создает свою неповторимую атмосферу наступающего праздника. Подберите музыкальный плейлист, который также будет настраивать на нужный лад. Чтобы слушать музыку 2021 можно воспользоваться интернетом, и выбрать музыкальные новинки или полюбившиеся хиты.