«Красочные и интересные события»: в Нижнем Тагиле обсудили подготовку к юбилею Победы
16 января заместитель главы Нижнего Тагила по соцполитике Валерий Суров провел совещание по вопросу подготовки к 75-й годовщине Великой Победы, сообщает пресс-служба мэрии.
К памятной дате в городе будет организован ряд мероприятий. Начальник управления культуры Светлана Юрчишина рассказала о подготовке творческих коллективов учреждений культуры к празднованию Дня Победы. Также она рассказала о том, какое центральное мероприятие пройдет в городе 9 Мая: это может быть спектакль на песни военных лет или концертная программа, которую подготовят юные артисты.
Юбилей Победы будет наполнен самыми разными красочными и интересными событиями. К примеру, уже в апреле в учреждениях социальной сферы будет работать девять музыкальных бригад, которые будут поздравлять ветеранов и пожилых людей специально подготовленными творческими программами, во многих заведениях откроются художественные выставки, посвященные знаменательной дате, рассказал Суров.
Кроме того, пристальное внимание уделяется памятникам и мемориалам ВОВ. Начата работа по организации вручения медалей и подарков ветеранам войны. Организации, учреждения и городские службы украсят улицы и фасады в соответствии с тематикой праздника.