В трех городах Свердловской области из-за теплой погоды не будет купелей
Сегодня, 13:43Свободное времяФото: 1Mediainvest.ru
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В Артемовском, Верхней Пышме и Верхнем Дуброво решили отказаться от крещенских купелей из-за теплой погоды, сообщает ЕТВ.
Также из-за потепления в целях безопасности граждан от купелей отказались в Орджоникидзевского районе Екатеринбурга, однако в столице Урала буду оборудованы 18 иорданей в других районах.
В Нижнем Тагиле 19 января будет организовано массовое купание с 00:00 до 22:00 в акватории Тагильского пруда в районе клуба моржей «Спартак».
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