Зебра, дети и ГИБДД рассказали тагильчанам о безопасности на дорогах

В завершении проведения профилактического мероприятия «Рождественские каникулы», на центральной площади города тагильчан встречали инспекторы, учащиеся школ № 43, 44 и Политехнической гимназии, а также ростовая кукла Зебра. Куклу окружили юные тагильчане, им напомнили о правилах поведения на дороге. Место для акции было выбрано не случайно, в новогодние праздники ледовый городок является местом притяжения для юных горожан.