Зебра, дети и ГИБДД рассказали тагильчанам о безопасности на дорогах
Сегодня, 13:16Свободное времяФото: Отдел пропаганды ГИБДД
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В Нижнем Тагиле сотрудники ГИБДД и учащиеся школ 15 января провели профилактическую акцию на Театральной площади, сообщает отдел пропаганды.
Сюжеты: Нижний Тагил
В завершении проведения профилактического мероприятия «Рождественские каникулы», на центральной площади города тагильчан встречали инспекторы, учащиеся школ № 43, 44 и Политехнической гимназии, а также ростовая кукла Зебра. Куклу окружили юные тагильчане, им напомнили о правилах поведения на дороге. Место для акции было выбрано не случайно, в новогодние праздники ледовый городок является местом притяжения для юных горожан.
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Детям и их родителям рассказали об опасности катания с горок, выходящих на проезжую часть, а также о пользе светоотражающих элементов на одежде. Кроме того, для маленьких горожан провели мини-викторину, за правильные ответы дети получили сладкие призы.
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