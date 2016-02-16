Конкурсами, автографами и подарками отметили День св. Валентина в Нижнетагильском Драматическом театре (ФОТО)

Одно из самых ярких мероприятий прошло в стенах Драматического театра. Тагильчан, пришедших купить билеты на спектакль, от всей души встречали представители Сословия Театральных Альтруистов. Они упаковывали билеты в красивые конверты и прикрепляли к ним валентинки и ленточки. А ещё они дарили шоколад. Чтобы не было скучно, в вестибюле проводились конкурсы. На билетах тагильчан оставили свои подписи художественный руководитель театра и исполнительница главной роли. В общем, было весело.

А как провели этот день влюблённые? Об этом трудно судить, ведь о своих чувствах не принято кричать на каждом углу. Но вечером тагильчане могли видеть летающие тут и там бумажные фонарики, а на льду Нижнетагильского пруда появились надписи о любви.

Конечно, найдутся те, кто скажет, что незачем уделять внимание иностранному празднику. Ведь для влюблённых, каждый день — праздник. И не нужно ждать 14 февраля, чтобы сделать подарок любимому человеку. Для этого подойдёт любой день. Тем не менее, День святого Валентина нашёл в нашей стране своих почитателей, которым приятно знать, что в этот день их точно ждёт что-то особенное.

Именно в День святого Валентина житель Нижнего Тагила выиграл автомобиль от хоккейной команды «Спутник». Это случилось благодаря его любви к хоккею.

В качестве подарка человеку может подойти многое. Например, стихи или открытка. Посмотреть пожелания на пасху, день рождения и другие праздники можно на сайте pozdrawleniya.su.