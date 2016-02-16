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Конкурсами, автографами и подарками отметили День св. Валентина в Нижнетагильском Драматическом театре (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Конкурсами, автографами и подарками отметили День св. Валентина в Нижнетагильском Драматическом театре (ФОТО)

16 февраля 2016, 13:40Свободное времяДенис Таратонов
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