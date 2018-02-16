24 февраля смотрите комедию «Мужчины в тапочках» о неожиданном возвращении мужа домой

Легкий и современный, динамичный и смешной спектакль о любви, верности и цене счастья в нашем мире.

В спектакле принимают участие Мария Порошина, известная зрителям по фильмам «Елки» и «Ночной дозор», Андрей Ильин (сериал «Вольф Мессинг», «Каменская»), Александр Феклистов («Пелагея и белый бульдог», сериал «Сваты»).

Муж Анны, Благомир, возвращается из тюрьмы, но Анна уже вышла замуж за другого мужчин — Тихомира. Поскольку Благомиру идти больше некуда, он остается жить в квартете вместе с бывшей супругой и ее новым мужем.

Мужчины становятся друзьями. Благомир начинает встречаться с другой женщиной — Марией. Выясняется, что Мария была возлюбленной Тихомира, и она воспитывает дочь от него. Истинные чувства героев возвращаются: у Анны к бывшему мужу Благомиру, а у Тихомира к его первой любви — Марии.

Начало спектакля в 18:00. Билеты можно приобрести в кассах ДК им. Окунева (тел. 37-75-93, билеты на заказ: 92-22-52).