«Трудовой, очень красивый»: Филипп Киркоров оценил Нижний Тагил

Замечательный Нижний Тагил, трудовой, очень красивый. Спасибо за ваши открытые сердца, мы получили от вас заряд любви и двигаемся дальше! Екатеринбург, встречай! рассказал о своем впечатлении от города и зрителей российский певец Филипп Киркоров.

В комментариях к видео Филиппа Киркорова от тагильчан, посетивших концерт в «Металлург-форум», также прозвучали слова благодарности. Зрители отметили, что ранее в Нижнем Тагиле подобных шоу еще не было.

Король отечественной эстрады Филипп Киркоров выступил в Нижнем Тагиле впервые. Для своей поездки в Свердловскую область певец арендовал VIP-вагон в поезде из Перми.