«Трудовой, очень красивый»: Филипп Киркоров оценил Нижний Тагил
Сегодня, 17:47Свободное времяФото: Аккаунт Филиппа Киркорова в Instagram
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В Нижнем Тагиле 15 февраля выступал Филипп Киркоров. В своем Instagram-аккаунте он выложил видео с концерта.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Замечательный Нижний Тагил, трудовой, очень красивый. Спасибо за ваши открытые сердца, мы получили от вас заряд любви и двигаемся дальше! Екатеринбург, встречай! рассказал о своем впечатлении от города и зрителей российский певец Филипп Киркоров.
В комментариях к видео Филиппа Киркорова от тагильчан, посетивших концерт в «Металлург-форум», также прозвучали слова благодарности. Зрители отметили, что ранее в Нижнем Тагиле подобных шоу еще не было.
Король отечественной эстрады Филипп Киркоров выступил в Нижнем Тагиле впервые. Для своей поездки в Свердловскую область певец арендовал VIP-вагон в поезде из Перми.
Для поездки в Нижний Тагил Филипп Киркоров арендовал VIP-вагон
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