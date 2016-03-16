Сегодня в Администрации Нижнего Тагила состоялось обсуждение предстоящего празднования Дня Победы (ФОТО)

Традиционно празднование Дня Победы состоит из трёх блоков. Это парад, праздничное шествие и эстафета.

Традиция будет сохранена. Однако в каждый из блоков планируется внести определённые новшества.

В военном параде в этом году планируется участие не менее 12 парадных расчетов (против 14 в прошлом году).

Ожидается участие 14 единиц военной техники и трёх пушек. Вероятнее всего, гордость Нижнего Тагила – танк «Армата», тагильчанам увидеть будет не суждено.

Относительно традиционного шествия, глава Нижнего Тагила Сергей Носов потребовал уделить особое внимание очерёдности. Проще говоря – какие организации и в каком порядке будут подходить к главной городской трибуне.

Нужно, чтобы колонну предприятия возглавил его руководитель, который затем поднимется на трибуну и лично приветствует своих рабочих. Необходимо, чтобы хотя бы иногда рабочие и их руководство видели друг друга в глаза подчеркнул Глава Нижнего Тагила.

Планируется также использовать открывшиеся возможности нового мультимедийного экрана. На нём будут транслироваться отрывки из военных фильмов и патриотические клипы.

Обсуждались новшества и в проведении традиционной эстафеты. Жаркие споры возникли относительно места её проведения. Окончательно оно в данный момент не утверждено. Обсуждалось использование территорий, относящихся к «Тагильской лагуне».

Сергей Носов предложил сделать эстафету открытой для участия спортсменов из других городов, а в качестве приза награждать победителей ездой на танке по городскому полигону. По мнению городского Главы, это прибавит соревнованию зрелищности и из городского спортивного мероприятия, выведет эстафету на областной и даже всероссийский уровень.

Однако необходимо помнить о том, что День Победы – это не только традиционные праздничные мероприятия, но и память. Участники и инвалиды войны получат единовременную материальную помощь от муниципалитета (в размере от 500 до 1000 рублей), а также подарки за счёт средств федерального бюджета.