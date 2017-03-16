Викторина для юных тагильчан по творчеству Владислава Крапивина пройдет 29 марта

В Крапивинской викторине примут участие школьники от 7 до 14 лет. Мероприятие пройдет в актовом зале школы №80 29 марта. История таких литературных соревнований началась в 2013 году. Организаторы ставят себе целью познакомить школьников с творчеством писателя, возродить семейное чтение и развить творческие способности детей.

В этом году в соревнованиях смогут принять участие не только школьники, но и их родители и болельщики: они тоже будут иметь возможность отвечать на вопросы викторины. Среди них будет разыгран специальный поощрительный приз. Кроме литературного конкурса, состоится и конкурс рисунков. В нем примут участие все желающие в возрасте до 18 лет.