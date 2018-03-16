Конкурс на французском языке прошёл в стенах 32 школы Нижнего Тагила (ВИДЕО)
16 марта, 06:35Свободное время
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В рамках 12-го лингвострановедческого фестиваля в стенах школы №32 города Нижний Тагил прошёл конкурс «Знаете ли вы Францию?».
Сюжеты: Нижний Тагил
15 марта в школе №32 не смолкал французский язык. Участники конкурса «Знаете ли вы Францию?» демонстрировали членам жюри свои знания об этой европейской стране.
В качестве испытания любителям французского предстояло выполнить письменные и устные задания, а в актовом зале проходил песенный конкурс, где участники 6 образовательных учреждений Нижнего Тагила исполняли песни на иностранном языке.
Как сообщает «Тагил-ТВ», в состав жюри вошли чиновники, педагоги и певцы, причём не только местные, но и приехавшие из Новоуральска.
Видео: «Тагил-ТВ»
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