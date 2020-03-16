Фильм «Заражение» после вспышки коронавируса стал самым скачиваемым в сети

В декабре прошлого года, когда начали появляться первые сообщения о пневмонии нового типа, фильм «Заражение» занимал 270 строчку рейтинга популярности. В настоящий момент фильм вышел в топ, уступив лишь фильмам про Гарри Поттера.

В фильме женщина в Китае заражается неизвестной инфекцией. Далее начинается пандемия. Интересно, что женщина заразилась при рукопожатии. Вирус передался ей от повара одного из китайских ресторанов, который готовил свинину, инфицированную летучей мышью. Одной из версий появления коронавируса является передача инфекции от зараженной летучей мыши.

Еще одно сходство — вирус передается воздушно-капельным путем, при контакте или через зараженные поверхности и также, как коронавирус, поражает дыхательные пути.

В фильме от вируса, названного MEV-1, погибло 25% населения земли. Коронавирус, по официальным данным, не так опасен. В мире процент летального исхода составил 3,4.