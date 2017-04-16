Нижнетагильский театр моды «GOtiKA» занял несколько призовых мест на конкурсе «Золотая игла» в Москве (ФОТО)

Конкурс проходит ежегодно в Москве. Организатором является известный модельер Вячеслав Зайцев. В этом году в мероприятии приняли участие 350 представителей театров детской моды.

Конкурс охватывает все этапы создания костюмов – от разработки и пошива моделей до истории. Тагильчане стали финалистами мероприятия и вошли в десятку лучших театров моды по России.

Для коллектива «Золотая игла» не просто конкурс, а возможность встретиться с друзьями, набраться опыта и заявить о себе. Организаторы и участники зарядились массой положительных эмоций, которые дадут толчок для воплощения в жизнь новых творческих идей.