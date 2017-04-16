Нижнетагильский театр моды «GOtiKA» занял несколько призовых мест на конкурсе «Золотая игла» в Москве (ФОТО)
16 апреля 2017, 12:50Свободное время
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Нижнетагильский театр моды «GOtiKA» вернулся с Всероссийского конкурса детских костюмов «Золотая игла» с множеством наград за призовые места.
Сюжеты: Нижний Тагил
Конкурс проходит ежегодно в Москве. Организатором является известный модельер Вячеслав Зайцев. В этом году в мероприятии приняли участие 350 представителей театров детской моды.
Конкурс охватывает все этапы создания костюмов – от разработки и пошива моделей до истории. Тагильчане стали финалистами мероприятия и вошли в десятку лучших театров моды по России.
Для коллектива «Золотая игла» не просто конкурс, а возможность встретиться с друзьями, набраться опыта и заявить о себе. Организаторы и участники зарядились массой положительных эмоций, которые дадут толчок для воплощения в жизнь новых творческих идей.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Фото: ГДДЮТ
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей