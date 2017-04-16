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Нижнетагильский театр моды «GOtiKA» занял несколько призовых мест на конкурсе «Золотая игла» в Москве (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Нижнетагильский театр моды «GOtiKA» занял несколько призовых мест на конкурсе «Золотая игла» в Москве (ФОТО)

16 апреля 2017, 12:50Свободное время
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