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Музей из Нижнего Тагила оценил министр культуры РФ на Всероссийском фестивале (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Музей из Нижнего Тагила оценил министр культуры РФ на Всероссийском фестивале (ФОТО)

16 мая 2016, 17:00Свободное времяТимофей Данилов
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