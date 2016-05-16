Музей из Нижнего Тагила оценил министр культуры РФ на Всероссийском фестивале (ФОТО)

Принял участие в фестивале и наш город. Собственные стенды на мероприятии представили Нижнетагильский музей ИЗО и выставочный комплекс Уралвагонзавода.

Свой стенд работники музея изобразительных искусств посвятили знаменитому тагильскому подносу и традициям уральской росписи. Например, в экспозицию включены декорации одной из последних выставок музея – «Тагильский поднос: традиции и рефлексии». Кроме того, художники из Нижнего Тагила провели для посетителей мастер-классы по маховому письму – любой желающий смог оставить на память яркие тагильские розы.

Уралвагонзавод представил гостям проект уникального музея «Танкпром», который увидит свет в 2020 году – это столетие отечественного танкостроения. И «Танкпром» станет единственным в России музеем, посвященный танковой отрасли. Планируется, что в создании экспозиции примет участие не головное предприятие корпорации, но и другие предприятие, работающие в этой области, а также музеи и ведомственные архивы.

Инновационный проект УВЗ смог оценить министр культуры России Владимир Мединский. С «Танкпромом» его познакомил вице-директор корпорации Алексей Жарич.

На фестивале делегации музеев приняли участие в деловой программе. Свой доклад «УВЗ и социальная среда. Особенности заводской культуры» представила заведующая Музейно-выставочным центром Алла Пислегина. Она рассказала участникам фестиваля о роли Уралвагонзавода в формировании социальной среды Нижнего Тагила, а также, какое культурологическое значение несет предприятие. А в рамках презентаций проектов-победителей всероссийских конкурсов, презентацию сайта музея представили сотрудники Нижнетагильского музея ИЗО.