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Одна из датских судей запуталась в оценках на Евровидении и присудила высший балл Украине (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Одна из датских судей запуталась в оценках на Евровидении и присудила высший балл Украине (ФОТО)

16 мая 2016, 11:20Свободное времяТимофей Данилов
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