Одна из датских судей запуталась в оценках на Евровидении и присудила высший балл Украине (ФОТО)

Профессиональное жюри из Дании перепутало оценки на одном из крупнейших музыкальных конкурсов – Евровидении. Вместо украинской певицы Джамалы, высший балл должна была получить Дэми Им из Австралии.

Однако представительница датского жюри Хильда Хейк не поняла, по какой системе нужно было оценивать выступление участников. Она сообщила, что хотела поставить 12 баллов австралийской певице, а Украину оставить без голосов. Хейк признала свой просчет и сказала, что это её самая большая ошибка.

Тем не менее, это недоразумение не меняет итоговые результаты Евровидения. Напоминаем, песня украинской певицы Джамалы «1944» заняла 2-е место по итогам зрительского голосования. Но оценки профессионального жюри помогли ей стать победительницей конкурса. Второе место числится за австралийкой Дэми Им.

Российский певец Сергей Лазарев занял 5-ю строчку после голосования жюри, но победа в зрительском голосовании обеспечила певцу третье место в конкурсе.