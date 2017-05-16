Концерт «Зарубежные мировые хиты» завершит XXII музыкальный сезон Нижнетагильской филармонии
16 мая 2017, 10:50Свободное время
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Нижнетагильская филармония сообщает о закрытии XXII сезона. Финальный концерт состоится 23 мая в 18.00.
Сюжеты: Нижний Тагил
На сцене Большого зала филармонии будут звучать зарубежные мировые хиты. Исполнять произведения будет оркестр под руководством Евгения Сеславина. Гостей мероприятия ждет фейерверк из потрясающей музыки и голосов исполнителей. Прекрасные эмоции – гарантированы.
Стоит заметить, что шоу «Зарубежные мировые хиты» уникально. Это симбиоз роковых хитов и мировой поп-музыки.
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Афиша концерта «Зарубежные мировые хиты»
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