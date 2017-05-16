Концерт «Зарубежные мировые хиты» завершит XXII музыкальный сезон Нижнетагильской филармонии

На сцене Большого зала филармонии будут звучать зарубежные мировые хиты. Исполнять произведения будет оркестр под руководством Евгения Сеславина. Гостей мероприятия ждет фейерверк из потрясающей музыки и голосов исполнителей. Прекрасные эмоции – гарантированы.