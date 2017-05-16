Квесты – оригинальный способ весело провести время

К самым популярным играм такого формата относятся квест-комнаты, где сконцентрировано большое количество загадок и головоломок, которые игрокам следует решить, чтобы найти выход из замкнутого помещения. Вариантов игровых сценариев масса: детективы, мистические сюжеты, приключения. Самые посещаемые квесты в Екатеринбурге создаются в жанре триллеров и ужасов.

С чем столкнутся игроки в квеструмах?

Не все создатели квеструмов ограничиваются стандартным подходом при разработке игры. Например, в «Red Quest» пошли намного дальше и создали уникальный и реалистичный квест-перформанс, отличающийся от аналогов. Речь идет о триллере «Диссоциативная фуга», в котором игрокам предстоит увлекательное и захватывающее приключение. Здесь, как и в большинстве квест-комнат, важно действовать четко, быстро и слаженно, чтобы успешно справиться с поставленными заданиями.

Главной особенностью игр в «Red Quest» является вовлечение в сюжет профессиональных актеров и создание особой мистической атмосферы, которая не оставит равнодушным даже самого серьезного и бесстрашного игрока. Квеструм оформлен тематическими декорациями, что позволит каждому игроку ощутить себя главным героем настоящего фильма ужасов. Запутанный сценарий триллера «Диссоциативная фуга» сделает из гостей комнаты жертв маньяка, которые борются за жизнь, решая ребусы и задачи. Спастись и выбраться на свободу будет непросто. Для этого всем членам команды предстоит подключить логику, не забывая действовать оперативно, ведь прохождение квеста ограничено временем.

Особенности квест-перформанса:

Квесты для большой компании проходят в просторном помещении площадью 100 м2. Огромное количество головоломок заставят пораскинуть мозгами, раскрыть в себе новые способности. Стоимость игры окажется по карману всем желающим.

Секрет успеха хоррор-квестов прост. Это насыщенные сюжетные линии с реалистичной актерской игрой. Сейчас закрытой комнатой с незаурядными загадками уже никого не удивить. Чего не скажешь о динамично развивающихся сценариях в жанре триллера, которые заставляют игроков максимально погрузиться в процесс, испытать яркие эмоции.

Лучшее решение для компании