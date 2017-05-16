Олененок родился в резиденции Деда Мороза под Екатеринбургом (ВИДЕО)
16 мая 2017, 09:20Свободное время
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В питомнике под Екатеринбургом – в резиденции Уральского Деда Мороза - родился олененок.
Сюжеты: Екатеринбург
Как пишет Лайф, малыш чувствует себя хорошо и уже гуляет с мамой по загону. Олененка пока стараются не беспокоить, дать ему окрепнуть.
Выбрать имя для новорожденного планируется с помощью голосования. Пока пол малыша неизвестен.
Видео: URA.RU
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