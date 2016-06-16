Работы тагильских мастеров побывали на выставке камнерезного и ювелирного искусства в Москве (ФОТО)

Ведущие камнерезы и ювелиры страны представили свои работы вниманию москвичей и гостей столицы.

Средний Урал был представлен двумя городами. Это Екатеринбург и Нижний Тагил. Достойными представителями нашего города были известный тагильский камнерез и ювелир Виктор Васильев и выпускник Уральского колледжа Артем Кравченко.

Посетителям выставки представилась возможность по достоинству оценить талант уральских мастеров и приобрести в личное пользование понравившиеся экземпляры выставки.

Фото с сайта администрации г. Нижний Тагил

На торжественной церемонии выставки присутствовала супруга родного племянника русского царя Николая II Ольга Куликовская - Романова.