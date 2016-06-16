Работы тагильских мастеров побывали на выставке камнерезного и ювелирного искусства в Москве (ФОТО)
16 июня 2016, 15:35Свободное время
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В Государственном геологическом музее им. В.И. Вернадского с 8 по 12 июня состоялась выставка «Сокровища России» - совместный проект Санкт-Петербурга и Москвы. Посвящалась она в этом году 170-летию со дня рождения Карла Фаберже.
Сюжеты: Нижний Тагил
Ведущие камнерезы и ювелиры страны представили свои работы вниманию москвичей и гостей столицы.
Средний Урал был представлен двумя городами. Это Екатеринбург и Нижний Тагил. Достойными представителями нашего города были известный тагильский камнерез и ювелир Виктор Васильев и выпускник Уральского колледжа Артем Кравченко.
Посетителям выставки представилась возможность по достоинству оценить талант уральских мастеров и приобрести в личное пользование понравившиеся экземпляры выставки.
Фото с сайта администрации г. Нижний Тагил
На торжественной церемонии выставки присутствовала супруга родного племянника русского царя Николая II Ольга Куликовская - Романова.
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