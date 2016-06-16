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Тагильские ребята придумывают скульптуры для туристического маршрута «Малахитовая линия». Работы принимаются до 20 июня
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильские ребята придумывают скульптуры для туристического маршрута «Малахитовая линия». Работы принимаются до 20 июня

16 июня 2016, 10:50Свободное время
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