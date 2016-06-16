Тагильские ребята придумывают скульптуры для туристического маршрута «Малахитовая линия». Работы принимаются до 20 июня

Количество работ, рассказывают организаторы, уже перевалило за сотню. Участники используют самые разные техники – графика, выполненная углем, акварельные рисунки и работы, созданные карандашом и фломастером. Многие творцы подписывали под своими работами, из каких материалов она может быть воссоздана.

Главный организатор конкурса – Центр развития туризма Нижнего Тагила – регулярно встречается со школьниками и дошколятами. Специалисты центра презентуют туристический маршрут «Малахитовая линия» и проводят викторину, после которой ребята участвуют в конкурсе детского рисунка. Сообщается, что такие встречи центр туризма будет проводить всё лето.

Напомним, отправить свою работу можно несколькими способами: по электронной почте turizmnt@mail.ru, на сайт или лично отдать в Центр развития туризма.

Призы для победителей будут самые разнообразные: билеты в контактный зоопарк, абонементы в арт-студию и школу танцев, сертификаты на участие в детских квестах и сплавах по Чусовой.

ФОТО: Центр развития туризма города Нижний Тагил