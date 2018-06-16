Библиотека из 100 аудиокниг произведений классиков появилась в «Одноклассниках»
16 июня, 12:20Свободное время
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Социальная сеть «Одноклассники» открыла свою библиотеку, в архив аудиокниг вошли более 100 произведений классиков.
В отдельном разделе на музыкальной витрине «Одноклассники» открыли доступ к архиву с аудиокнигами. Пользователи могут прослушать произведения Пушкина, Андерсена, роман Булгакова «Мастер и Маргарита».
Книги доступны любителям литературы через приложение ОК на iOS и Android. Кроме того, каждый может создать свой сборник и поделиться им с друзьями.
Классическое искусство привлекает большую аудиторию пользователей «Одноклассников». В мае 2017 года Deutsche Grammophon поставил рекорд среди музыкальных сообществ в социальных сетях, собрав за двое суток более 40 тыс. пользователей. А в акции «Библионочь», организованной ОК в 2017 году, в социальной сети появились десятки произведений русских классиков.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей