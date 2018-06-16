Николай Цискаридзе рассказал о роли балета в его жизни в эфире «ОК на связи»

Николай Цискаридзе в эфире «ОК на связи» поделился со зрителями историей балета в его жизни. Народный артист рассказал, что очень важную роль на сцене играют пропорции тела, в его случае они являются идеальными.

Артист с детства был знаком с театром. Окончив школу, он поступил в Тбилисское хореографическое училище, несмотря на то, что его мама была против. Она считала, что балет − не для мальчиков.

Основоположником классики балета народный артист называет Петипа. Цискаридзе, считая несправедливостью отсутствие мемориала в честь законодателя русского классического балета в России, добился открытия мемориальной доски в честь 200-летия великого балетмейстера Мариуса Петипа в Санкт-Петербурге на улице Зодчего России.

Самая большая победа человека над свои характером, по мнению Николая Цискаридзе, это самодисциплина.

В искусстве кнут — это лучший пряник. Когда на вас не обращают внимания, значит, вы не нужны. Иногда разговариваю с юмором, иногда приходится голос повышать рассказал артист о том, какой он преподаватель.

В ходе шоу была затронута тема футбола в преддверии ЧМ-2018. Цискаридзе заметил, что в футболе невозможно предсказать ход событий. Иногда случаются такие падения, в которых футболисты получают серьезные травмы.