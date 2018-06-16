Пять тагильчан представили свой проект по профориентации в Женеве (ФОТО)

В 2018 году на конференции, которая прошла в женевском отделении ООН с 12 по 15 июня, свой проект «Капитан» представили тагильчане. По словам участника конференции Сергея Партина, одни сотрудники центра выступали перед аудиторией, другие - были слушателями докладов. Аудитория состояла из делегатов 22 стран.

Третий год подряд я представляю труд нашей команды на самом высоком международном уровне в Организации Объединенных Наций в штаб-квартире в Женеве рассказал TagilCity.ru Сергей Партин.

Проект профориентации, который представляли тагильчане, состоит из 12 модулей, каждый из которых ориентирован на получение актуальных навыков в профессиях, востребованных в данное или будущее время. Образовательные методики каждого модуля разработаны для различных возрастных групп: младшая (8-11 лет), средняя (12-16) и взрослая (от 16 лет).

Очень сложно понять обществу современной России значимость той деятельности, которую мы создаем, но на мировом уровне она востребована. Эта поездка стала возможным благодаря Фонду Президентских грантов и личной поддержке бывшего мэра Нижнего Тагила Сергея Носова сообщил Сергей Партин.