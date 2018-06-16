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Пять тагильчан представили свой проект по профориентации в Женеве (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Пять тагильчан представили свой проект по профориентации в Женеве (ФОТО)

16 июня, 17:15Свободное время
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