Участниц конкурса «Мисс Екатеринбург» пристыдили за неправильную речь

Светлане Петраковой не понравилось, как девушки ведут прямые эфиры у себя на страничках. Также Петракова отметила, что ей стало стыдно за бывших участниц конкурса, потому что у них было 45 уроков, на которых девушек учили правильно говорить.

Оканье, многоударность, проглатывание согласных. Уши вянут от ваших инста-поучений. Москвичек тоже касается, кстати, написала Светлана Петракова в своем Instagram.