Участниц конкурса «Мисс Екатеринбург» пристыдили за неправильную речь
Сегодня, 09:20Свободное времяФото: официальный сайт конкурса «Мисс Екатеринбург»
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Директор конкурса «Мисс Екатеринбурга» написала на своей странице в соцсети о том, что у участниц конкурса неправильная дикция, пишут «Моменты».
Сюжеты: Екатеринбург
Светлане Петраковой не понравилось, как девушки ведут прямые эфиры у себя на страничках. Также Петракова отметила, что ей стало стыдно за бывших участниц конкурса, потому что у них было 45 уроков, на которых девушек учили правильно говорить.
Оканье, многоударность, проглатывание согласных. Уши вянут от ваших инста-поучений. Москвичек тоже касается, кстати, написала Светлана Петракова в своем Instagram.
По мнению директора конкурса красоты, даже после его окончания каждая из участниц остается его лицом. Петракова рассказала, что после публикации поста, ей начали писать бывшие мисс с вопросами, о ком идет речь в послании.
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