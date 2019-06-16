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#домахорошо
Участниц конкурса «Мисс Екатеринбург» пристыдили за неправильную речь
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Участниц конкурса «Мисс Екатеринбург» пристыдили за неправильную речь

Сегодня, 09:20Свободное времяФото: официальный сайт конкурса «Мисс Екатеринбург»
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