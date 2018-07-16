Матч Россия-Хорватия стал самым обсуждаемым в соцсети «ВКонтакте»

За время встречи между российскими и хорватскими футболистами количество историй, выложенных «ВКонтакте», возросло в восемь раз, а число отправленных сообщений — в два раза. Во время матчей России с Египтом и Испанией — в пять раз. Активность пользователей во время финала чемпионата мира возросла всего в два раза.