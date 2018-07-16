Матч Россия-Хорватия стал самым обсуждаемым в соцсети «ВКонтакте»

Социальная сеть «ВКонтакте» подвела итоги ЧМ-2018. В соцсети самым обсуждаемым матчем мундиаля стал матч между сборной России и Хорватии.
За время встречи между российскими и хорватскими футболистами количество историй, выложенных «ВКонтакте», возросло в восемь раз, а число отправленных сообщений — в два раза. Во время матчей России с Египтом и Испанией — в пять раз. Активность пользователей во время финала чемпионата мира возросла всего в два раза.
Помимо этого, во время ЧМ «ВКонтакте» запустила новый раздел о футболе, в котором были собраны все самые интересные новости мундиаля, а также мультимедийные материалы от ФИФА. Футбольная лента новостей получила более 117 млн просмотров.
Также команда «ВКонтакте» узнала, какие футболисты были самыми обсуждаемыми за время проведения ЧМ. Больше всего упоминаний в публичных постах и комментариях набрал Лионель Месси (464 000 упоминания). На втором месте расположился Криштиану Роналду (396 000 упоминания). Далее с 200 000 упоминаниями — Артём Дзюба. У Неймара — 173 000 упоминания. 165 000 упоминаний набрал Александр Головин.