Забивака и кокошник стали одними из самых популярных сувениров на ЧМ-2018
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После финала чемпионата мира по футболу специалисты посчитали, какие сувениры принесли российскому бизнесу больше всего прибыли. Среди лидеров оказалась символика чемпионата, матрешки и кокошники.
Сюжеты: Екатеринбург
За месяц проведения чемпионата мира по футболу в российских городах продажа подарков и сувениров выросла на 54%.
В тройку лидеров, принимавших матчи ЧМ-2018 и получивших больше всего выручки, вошли Екатеринбург (оборот вырос на 122%), Москва (62%) и Санкт-Петербург (22%), сообщают «Известия». Среди сувениров самыми популярными являются символика чемпионата мира, русские матрешки и кокошники.
Напомним, ЧМ-2018 по футболу завершился победой сборной Франции, которая в финале первенства одержала верх над сборной Хорватии.
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