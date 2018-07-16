Забивака и кокошник стали одними из самых популярных сувениров на ЧМ-2018

За месяц проведения чемпионата мира по футболу в российских городах продажа подарков и сувениров выросла на 54%.

В тройку лидеров, принимавших матчи ЧМ-2018 и получивших больше всего выручки, вошли Екатеринбург (оборот вырос на 122%), Москва (62%) и Санкт-Петербург (22%), сообщают «Известия». Среди сувениров самыми популярными являются символика чемпионата мира, русские матрешки и кокошники.