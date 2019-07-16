Заключенные тагильской колонии записали попурри на хиты 80-х

Композицию из нескольких хитов подготовили сами заключенные, исполнили они ее под аккомпанемент электрогитары и баяна. В исполнении Евгения Кудрина и Дениса Поларшинова можно услышать отрывки из песен ModernTalking «Youarewoman», Ласковый май «Белые розы», Мираж «Звезды нас ждут» и другие.