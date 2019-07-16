Заключенные тагильской колонии записали попурри на хиты 80-х
Сегодня, 11:14Свободное времяФото: ГУ ФСИН по Свердловской области
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Заключенные ИК-12 в Нижнем Тагиле записали попурри на песни известных исполнителей 80-х годов, сообщает пресс-служба ГУ ФСИН Свердловской области.
Сюжеты: Нижний Тагил
Композицию из нескольких хитов подготовили сами заключенные, исполнили они ее под аккомпанемент электрогитары и баяна. В исполнении Евгения Кудрина и Дениса Поларшинова можно услышать отрывки из песен ModernTalking «Youarewoman», Ласковый май «Белые розы», Мираж «Звезды нас ждут» и другие.
Видео
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Видео: ГУ ФСИН по Свердловской области
Ранее коллектив музыкантов из ИК-12 исполнил кавер на песню группы Metallica «Mama Said».
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