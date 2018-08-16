Карточки, альбомы и свежие релизы: «ВКонтакте» обновила музыкальный раздел
Социальная сеть «ВКонтакте» совместно с приложением BOOM выпустили масштабное обновление музыкального раздела на всех платформах.
Сейчас в сервисе можно найти карточки музыкантов с популярными треками, списком альбомов и популярными релизами.
Из карточек пользователи могут переходить в официальные группы исполнителя и подписываться на них. С каждым днем библиотека карточек будет дополняться.
Также модернизирован поиск по музыке: теперь можно искать не только песни, но и карточки музыкантов, а также их официальные альбомы.
Для большинства россиян «ВКонтакте» является главной площадкой для прослушивания любимых песен. Практически все музыканты, которые возглавляют хит-парады и становятся хэдлайнерами крупнейших фестивалей, продвигают творчество именно «ВКонтакте». Мы продолжаем развитие нашего музыкального сервиса и алгоритмов рекомендаций, чтобы еще активнее знакомить многомиллионную аудиторию VK с новыми талантливыми артистами,сказал Роман Богаутов, руководитель продвижения сервиса VK Music.