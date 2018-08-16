Карточки, альбомы и свежие релизы: «ВКонтакте» обновила музыкальный раздел

Сейчас в сервисе можно найти карточки музыкантов с популярными треками, списком альбомов и популярными релизами.

Из карточек пользователи могут переходить в официальные группы исполнителя и подписываться на них. С каждым днем библиотека карточек будет дополняться.

Также модернизирован поиск по музыке: теперь можно искать не только песни, но и карточки музыкантов, а также их официальные альбомы.