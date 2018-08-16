Тагильчане могут принять участие в создании альтернативной карты города
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В Нижнем Тагиле появится альтернативная мультимедийная карта города, которая будет включать в себя неофициальные названия-прозвища районов, улиц, домов, рассказы о них, созданные местными жителями, и видеосюжеты. Принять участие в разработке сможет любой житель города.
Сюжеты: Нижний Тагил
В Нижнем Тагиле стартует проект «Альтернативная карта», который будет реализован жителями. Каждый тагильчанин может написать оригинальный рассказ о названии любого района, улицы, дома или объекта во дворе и отправить его через сайт Центра развития туризма.
Ссылки на лучшие произведения появятся на специальной мультимедийной карте, которая будет находиться в свободном доступе, а о самых интересных сюжетах снимут видео. Авторы отобранных рассказов получат неожиданные призы, сообщают организаторы проекта.
Проект призван помочь гостям узнать город с необычной стороны и собрать воедино неформальные истории о Нижнем Тагиле, благодаря которым поднимется интерес жителей к малой родине.
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