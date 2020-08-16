В Екатеринбурге празднование Дня города завершилось салютом с трех площадок

Салют начался в 22.30. Он был запущен со стороны стадиона «Динамо», в парке Уралмаш и Преображенском парке Академического микрорайона. Продлился он около восьми минут.
В общей сложности стоимость салюта составила более пяти миллионов рублей. Самый дорогой из всех фейрверк — в акватории Исеть. Его стоимость составила три миллиона рублей.
Все праздничные мероприятия прошли из-за пандемии коронавируса в формате онлайн. Выступление звезд прошло на крыше городской администрации. Сам концерт показывался в формате онлайн-трансляции.