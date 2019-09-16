Samsung Galaxy S10: смартфон, о покупке которого Вы не пожалеете

Мобильник позволяет нам читать, смотреть видео, слушать музыку и аудиокниги, играть в интересные игры, общаться с родными, делать классные снимки во время отпуска. Это небольшой аппарат на 170 грамм заменяет собой и телевизор, и камеру, и игровую приставку, и навигатор, а также десятки других полезнейших в жизни устройств. В наше время с помощью смартфона начинают даже активно оплачивать покупки в магазинах, для чего предусмотрена такая удобная функция, как NFC.

Выбор смартфона – непростая задача. С одной стороны, никому не хочется отдавать слишком много денег. С другой – покупка должна служить максимально долго и лучше переплатить сейчас, чтобы уже через полгода не желать приобрести новый мобильный с более достойной начинкой. Если Вы как-раз находитесь на стадии такого мучительного выбора и не знаете, какой модели отдать предпочтение, то обязательно присмотритесь на свеженький смартфон Samsung Galaxy S10. Этот аппарат предлагает пользователю самые передовые решения, при этом его цена находится на достаточно адекватном уровне.

Особенности Galaxy S10 Samsung – одна из самых крупных корпораций в области создания гаджетов, в первую очередь смартфонов премиум качества. Именно этот бренд является первейшим конкурентом Apple и постоянно соревнуется с яблоком за лидерство на рынке. Яблочники выпускают инновации, да, но Самсунг ничуть от них не отстают, превращая каждый новый свой продукции в очень серьезное событие в мире гаджетов. Если Вы желаете купить интересующую модель Самсунг, к примеру S10, то изучить интересные предложения можно по ссылке https://estore.ua/smartfony/manufacturer:samsung;model:galaxy_s10e/. В eStore представлены все модификации S10 во всем своем многообразии, и Вы легко выберите именно то, что Вам подходит.

Почему Samsung Galaxy S10 с момента своей презентации и до сегодня пользуется такой огромной популярностью? Дело в том, что это один из лучших гаджетов, которые только выпущены за последний год под операционной системой Android. Здесь есть совершенно все для активного использования современным человеком, для которого важна производительность, стиль и инновационная начинка.

В чем главные плюсы Samsung Galaxy S10, начиная от упрощенной версии S10е, и заканчивая новейшим топовым предложением бренда – Note 10? Вот основные достоинства этой серии гаджетов:

Невероятный внешний вид и реально безрамочный экран. Многие компании только заявляют, что их очередной гаджет будет полностью без рамок, но на проверку оказывается, что они есть, да еще и довольно большие. В случае же с Самсунг слова соответствуют действительности – 10 галактика имеет просто минимально возможные рамки по периферии, а огромный дисплей высочайшего качества занимает более 90% площади передней стороны устройства;

Лучшая начинка в плане скорости работы. Как процессор Samsung Exynos 9820, так и модификации на Snapdragon отличаются высокой производительностью, отсутствием перегревов, способностью легко справиться с любыми задачами. 128 Гб внутреннего хранилища достаточно для любых программ, игр и файлов даже без дополнительной флеш-карты, а 6 Гб оперативной памяти хватит для того, чтобы одновременно смотреть видео, читать новости и переписываться с друзьями, не испытывая на устройстве никаких тормозов и лагов. Самые дорогие модели типа Note 10 имеют и того все 8 Гб оперативной памяти.

Традиционно для Самсунг аппарат отличается хорошими камерами, фирменной оболочкой для ОС, наличием сканера отпечатка и Face ID. Если Вы желаете обзавестись современный гаджетом с запасом минимум года на 2-3 - Samsung Galaxy S10 будет отличным выбором!