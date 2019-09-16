В Екатеринбурге на городском пруду установили дверь

На водной глади появилась дверь, оклеенная сигнальной лентой, а на ручке висит табличка «Учет».

Порой нам сложно найти правильный выход, но мало его найти. Даже отыскав его, до него ещё нужно добраться. А когда доберёмся, открыть дверь,гласит подпись к снимку.

При этом художник подчеркивает, что «закрытость» — это не только про двери, намекая на более глубокий смысл арт-объекта.