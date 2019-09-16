В Екатеринбурге на городском пруду установили дверь

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Уличный художник Рома Инк на своей странице в соцсети разместил фото нового арт-объекта, появившегося на городском пруду в Екатеринбурге.
Сюжеты: Екатеринбург
На водной глади появилась дверь, оклеенная сигнальной лентой, а на ручке висит табличка «Учет».
Порой нам сложно найти правильный выход, но мало его найти. Даже отыскав его, до него ещё нужно добраться. А когда доберёмся, открыть дверь,гласит подпись к снимку.
При этом художник подчеркивает, что «закрытость» — это не только про двери, намекая на более глубокий смысл арт-объекта.
Ранее уличные художники превратили гранитный шар на набережной в беса, однако изображение спустя два дня смыли коммунальщики.
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