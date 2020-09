Некоторым знакам зодиака следует хорошо отдохнуть 17 сентября

Астрологи рекомендуют некоторым знакам зодиака хорошо отдохнуть в этот день, другим лучше наоборот решать только рабочие вопросы.

Овен В первой половине дня следует поменьше волноваться на работе. Решайте только текущие несложные дела. К вечеру влияние позитивных тенденций усилится, тогда можете взяться за более сложную работу. Рекомендуется хорошо отдохнуть, занявшись физическими упражнениями, например, бегом. К вечеру настроение улучшится. Удачное время чтобы устроить встречу с близкими или провести романтический вечер со второй половинкой. Телец Хороший и плодотворный день. Утром, возможно, потребуется помощь коллег для выполнения повседневных задач. Ваше обаяние позволит получить необходимую помощь. Плоды вашего труда по-достоинству оценит руководство. Возможна премия или повышение в должности. Во второй половине дня следует внимательнее отнестись к рациону питания, рекомендуется спланировать диету. Не следует заниматься активными физическими нагрузками. Вечер лучше провести в спокойной атмосфере домашнего уюта. В отношениях изменений не предвидится, ваш союз прочно стоит на ногах. Близнецы Следует хорошо обдумывать каждый свой поступок. Неуверенность и страх сделать ошибку начнут преследовать вас с утра. Положитесь на свою интуицию и сосредоточьтесь на рабочих вопросах. Эмоциональная загруженность в этот день будет очень высокой. Порадуйте себя покупками или сходите в парикмахерскую. Со второй половинкой могут возникнуть разногласия из-за вмешательства близкого человека. Постарайтесь не поддаваться чужому влиянию. Рак В этот день ракам потребуется немного самообладания, чтобы выполнить задуманное. Многие вещи будут раздражать и выводить из себя. Возможны встречи с неприятными для вас людьми для обсуждения рабочих вопросов. Ваша тактичность позволит не дать зайти переговорам в тупик. Хороший день, чтобы посетить фитнес-зал или заняться любимым видом спорта. Астрологи предсказывают тяжелый период в отношениях. Возможно, вторая половинка преподнесет неприятные для вас сюрпризы. Лев Лучше всего посвятить день решению только рабочих вопросов. В этом плане вы будете очень продуктивны. Можно провести деловые переговоры или взяться за новый сложный проект. Уделите внимание здоровью своих зубов. Рекомендуется посетить стоматолога. В отношениях с близкими не получится наладить контакт. Возможны недопонимания и ссоры. Вечер можно провести в компании хороших знакомых, с которыми приятно и легко проводить время. Постарайтесь побольше смеяться. Дева Сложный и напряженный день. Не исключено, что на работе на вас попытаются переложить часть обязанностей, которые вы не должны выполнять. Постарайтесь не идти на конфликт, но отстоять свою точку зрения. Неудачный день для деловых переговоров и встреч. Лучше сосредоточить внимание на рутинной ежедневной работе. Удачное время, чтобы изменить свой внешний облик. Можно посетить косметический салон или приобрести яркий предмет гардероба. Со второй половинкой возможны разногласия, если попытаетесь настоять на своем. Весы Вам может показаться, что в этот день всё против вас. Мелкие неудачи на работе в начале дня и конфликты с коллегами только укрепят эту уверенность. Во второй половине дня начнется влияние позитивных тенденций. Ваша работоспособность повысится, улучшится и настроение. Рекомендуется заняться спортом. Можно посетить фитнес-зал или бассейн. Будьте аккуратны, в этот день есть риск получить травму или ушиб, которые доставят много хлопот в будущем. В отношениях со второй половинкой можете проявить оригинальность. Красивые жесты будут оценены по достоинству и укрепят ваш союз. Скорпион Череда приятных совпадений будет сопутствовать вам весь день. Утром рекомендуется заняться финансовыми задачами или проведением деловых встреч. Велика вероятность заключения выгодной сделки. Не исключено, что начальство предложит вам новую должность. Ваше здоровье вас не подведет, можете дать отдохнуть организму и не нагружать его физическими упражнениями. Вечер рекомендуется провести за приятным занятием, связанным с моральной разгрузкой. Прогуляйтесь по красивым местам или организуйте романтический ужин. Стрелец Не следует уделять слишком много внимания работе. В этот день решение деловых проблем будет идти очень трудно. Вам будет сложно сосредоточиться на мелочах, а это неизбежно приведёт к ошибкам. Раздражительность может привести к спорам с коллегами. Рекомендуется отпроситься с работы пораньше или взять отгул. Неплохо будет заняться планированием своего бюджета. Благоприятное время для совершения крупных покупок. Вечер можно провести в кругу друзей и близких. В отношениях с любимым человеком можно обсудить планы на будущее. Козерог Благоприятный день во всех отношениях. Утром следует уделить внимание сложным и перспективным проектам. Удачными будут деловые встречи и переговоры. Возможно удастся получить новые навыки, которые пригодятся вам в будущем. Во второй половине дня следует уделить внимание своему здоровью. Запланируйте визит к врачу. Стоит обратить внимание на занятие спортом или заняться физическими упражнениями. Со второй половинкой удачным станет планирование совместного отдыха. Володей Ваша оригинальность и изобретательность сыграет важную роль в вашей карьере. Вы сможете удивить коллег нестандартным и творческим подходом к решению любых вопросов. Не следует доверять никому помогать в выполнении рабочих задач, лучше сделать работу самостоятельно. Нагрузка на нервную систему будет столь высока, что к вечеру вы почувствуете усталость. Ваш организм нуждается в хорошем отдыхе. Проведите время с семьей или любимым человеком. В отношениях не проявляйте напор, вторая половинка оценит вашу внимательность и приятно удивит вас. Рыбы Неудачные стечения обстоятельств не дадут насладиться результатами своего труда. Слишком много факторов, не зависящих от вас, окажут на вас влияние. Постарайтесь собраться с мыслями и не требовать от себя слишком многого в этот день. В работе лучше заниматься простыми ежедневными задачами. Не рекомендуется заниматься физическими трудом. Занятия спортом также стоит перенести на другой день. Вечер рекомендуется провести в спокойной обстановке. Можете спланировать совместную поездку за город с родными и близкими.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter