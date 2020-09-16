Некоторым знакам зодиака следует хорошо отдохнуть 17 сентября

Вам может показаться, что в этот день всё против вас. Мелкие неудачи на работе в начале дня и конфликты с коллегами только укрепят эту уверенность. Во второй половине дня начнется влияние позитивных тенденций. Ваша работоспособность повысится, улучшится и настроение. Рекомендуется заняться спортом. Можно посетить фитнес-зал или бассейн. Будьте аккуратны, в этот день есть риск получить травму или ушиб, которые доставят много хлопот в будущем. В отношениях со второй половинкой можете проявить оригинальность. Красивые жесты будут оценены по достоинству и укрепят ваш союз.