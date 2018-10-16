Как учить живой разговорный английский – 7 Работающих Советов

1. Практика и еще раз практика.

Занимайтесь изучением языка каждый день по часу свободного времени. Составьте необходимый план с учетом текущего уровня знаний. Старайтесь не пропускать упражнения. Попросите родственников контролировать процесс вашего обучения.

2. Максимально окружите себя английским языком.

Смотрите любимые сериалы без перевода, слушайте аудиокниги иностранных авторов. Учить английский в разговоре – что может быть проще! Заведите друга по переписке, чтобы практиковать не только разговорную, но и письменную часть.

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3. Заведите блокнот с новыми словами, которые вы хотите выучить.

Старайтесь вставлять эти слова в предложения и проговаривайте их по 3-4 раза в день. Делайте пометки, какие слова вам даются труднее всего и пытайтесь употреблять их чаще остальных.

4. Если какое-то слово непонятно для вас, посмотрите на предложение в целом.

Возможно, в тексте есть подсказка, что обозначает это слово. Не пытайтесь переводить все слова по отдельности, пробуйте понять предложение исходя из контекста.

5. Постоянно мотивируйте себя на изучение английского языка.

Вдумайтесь, какие перспективы станут доступны для вас, если вы овладеете языком. Как улучшиться качество жизни? В какие страны вы сможете путешествовать, если уберете языковой барьер? Сколько новых и интересных знакомств вам предстоит!

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6. Попытайтесь думать на иностранном языке, не переводите на родной язык.

Так вы сможете быстрее понять, о чем идет речь. Поговорите с самим собой. Но не нужно делать это в общественном месте, иначе все подумают, что вы сошли с ума. Попросите друга или подругу пообщаться на какую-нибудь тему.

7. Попробуйте выучить несколько любимых песен на чужом языке.

Пойте, когда душе угодно. Подпевайте, когда услышите эту песню по радио. Представьте, как будут удивлены ваши друзья, когда вы споете любимую песню на иностранном языке в караоке.

Используя данные советы, вы сможете очень быстро и легко освоить начальный и средний уровень языка. Для более продвинутого уровня необходимо подтягивать грамматику и проходить специальные тесты.

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