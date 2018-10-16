Конкурс авторской песни пройдет в ГДДЮТ в Нижнем Тагиле

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23 октября в 14:00 ГДДЮТ в Нижнем Тагиле приглашает на конкурс авторской песни «Мелодии из первых уст».
Сюжеты: Нижний Тагил
Молодые авторы и исполнители песен выступят на сцене Городского Дворца детского и юношеского творчества 23 октября в 14:00. Более 100 юных жителей Нижнего Тагила станут конкурсантами фестиваля «Мелодии из первых уст».
Каждый автор представит одно произведение. Музыкальное сопровождение может быть любым. Члены жюри выберут победителей в номинациях: бардовская песня, эстрадная песня, романс и инструментальная музыка, информирует ГДДЮТ.
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