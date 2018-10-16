«Шагающий автобус» проехал по ул. Газетной в Нижнем Тагиле

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В Нижнем Тагиле 15 октября прошла акция «Шагающий автобус», в которой приняли участие юные тагильчане.
Сюжеты: Нижний Тагил
Дошкольники из детского сада №121 в сопровождении сотрудников ГИБДД и родительского патруля вышли на улицу Газетную для того, чтобы пройти экскурсионный безопасный маршрут.
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Для автобуса были продуманы остановки, на которых дети отвечали на вопросы о ПДД и вспомнили об опасных местах маршрута. Также детям напомнили, что такое «дорожные ловушки», сообщает Отдел пропаганды ГИБДД.
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