«Шагающий автобус» проехал по ул. Газетной в Нижнем Тагиле

Дошкольники из детского сада №121 в сопровождении сотрудников ГИБДД и родительского патруля вышли на улицу Газетную для того, чтобы пройти экскурсионный безопасный маршрут.

Для автобуса были продуманы остановки, на которых дети отвечали на вопросы о ПДД и вспомнили об опасных местах маршрута. Также детям напомнили, что такое «дорожные ловушки», сообщает Отдел пропаганды ГИБДД.