Три проекта получили гранты на I Съезде православной молодёжи в Нижнем Тагиле

В начале мероприятия собравшихся поприветствовал епископ Нижнетагильский и Невьянский Евгений. Программа Съезда включала в себя лекцию, работу участников в командах и защиту проектов.

В рамках лекции руководитель Координационного центра Синодального отдела по делам молодежи в УРФО Артём Анисин рассказал о реализации молодежной политики в РФ и познакомил участников Съезда с автоматизированной информационной системой «Молодежь России».

После лекции участники мероприятия разделились на три команды и написали проекты по решению актуальных проблем современной жизни, в их числе работа по профилактике зависимостей у подростков, помощь в строительстве храма и т.д.