Депутаты комиссии городской Думы рассмотрели вопрос организации отдыха детей в зимние каникулы

По информации начальника управления образования Администрации города Игоря Юрлова, в предстоящие каникулы 659 детей и подростков смогут отдохнуть в круглогодичных загородных оздоровительных лагерях, среди которых один ведомственный – «Баранчинские огоньки», принадлежащий ОАО «ЕВРАЗ-НТМК», и три муниципальных: «Звездный», «Уральский огонек» и «Антоновский».

Кроме того, при образовательных учреждениях и детско-юношеских спортивных школах планируется открытие лагерей с дневным пребыванием для 755 детей, будет продолжен и учебно-тренировочный процесс во всех ДЮСШ во время школьных каникул.

Расписание детских новогодних ёлок, утренников, спектаклей в Нижнем Тагиле