Художественный руководитель тагильской драмы избран делегатом VII съезда Союза театральных деятелей России

Среди 150-ти ее участников были тагильчане: И.Булыгин, С.Зырянов, Т.Краева, О.Черепова (Нижнетагильский драматический театр), В.Вейде и Л.Чехута (муниципальный Молодежный театр), Н.Молоканова и Р.Брилёв (Нижнетагильский театр кукол).

В работе конференции приняли участие почетные гости - председатель Союза театральных деятелей РФ, член Совета по культуре при Президенте РФ, народный артист РФ А. Калягин, заместитель председателя СТД РФ, заслуженный работник культуры РФ Г. Смирнов, министр культуры Свердловской области П. Креков, начальник Управления культуры Администрации Екатеринбурга Т. Ярошевская.

О. Черепова, руководитель отдела развития Нижнетагильского драматического театра:

Конференция рассматривала «внутрисоюзные» вопросы, но они касаются большинства жителей области, во всяком случае, тех, кто любит театр, кто ходит на спектакли и интересуется тем, чем он живет. Об этом говорил председатель областного отделения СТД, генеральный директор Свердловского театра музыкальной комедии М.Сафронов в отчетном докладе о работе в 2011-2015 годы. Нам особенно приятно было услышать в присутствии А.Калягина и П.Крекова высокую оценку и значимость для театрального братства наших творческих проектов областного уровня - Театралиады, конкурса капустников «Золотая кочерыжка» и семинаров театральной молодежи, которые проводятся в Тагиле. С благодарностью принимали мы поздравления коллег с обновлением нашего здания. И то, что художественного руководителя нашего театра И.Булыгина конференция единогласно избрала в члены правления Свердловского областного отделения, где он успешно работал прошедшие 5 лет, нам тоже радостно – и за Игоря Николаевича, и театр.

Участники конференции вновь избрали председателем СО СТД РФ М.Сафронова, обновили состав правления областного отделения и проголосовали за делегатов предстоящего в 2016 году VII съезда Союза театральных деятелей России. 600 членов Союза театральных деятелей Свердловской области на съезде будут представлять 5 человек: председатель свердловского отделения М.Сафронов, его заместитель Т.Стрежнева, министр культуры области П.Креков, директор Екатеринбургского ТЮЗа С. Учайкина и художественный руководитель Нижнетагильского драматического театра И.Булыгин. В этом почетном списке он оказался единственным артистом и единственным представителем театра не областного города.

И.Булыгин, заслуженный артист РФ: