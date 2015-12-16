В числе лауреатов областного конкурса «Золотая услуга-2015» есть и тагильчане
16 декабря 2015, 13:05Свободное времяАнастасия Б.
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В Екатеринбурге состоялась церемония награждения лауреатов областного открытого конкурса общественного признания «Золотая услуга-2015», организованного министерством агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области. В нем принимали участие предприятия общественного питания, предприятия, оказывающие бытовые услуги населению.
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Конкурсная комиссия оценивала номинантов по трем номинациям: проект года, компания года и персона года. По итогам конкурса были определены лучшие среди компаний, создающих «эталон стандарта качества» в сфере услуг, лидеров, имеющих наибольший стратегический, экономический и публичный резонанс.
Лауреатом конкурса общественного признания «Золотая услуга - 2015» в номинации «Компания года» от города Нижний Тагил признан «Санаторий-профилакторий «Ленёвка». Коллектив санатория награжден дипломом победителя конкурса и отличительным знаком, сообщили нам в управлении промышленной политики и развития предпринимательства Администрации города.
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