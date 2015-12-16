В числе лауреатов областного конкурса «Золотая услуга-2015» есть и тагильчане

Конкурсная комиссия оценивала номинантов по трем номинациям: проект года, компания года и персона года. По итогам конкурса были определены лучшие среди компаний, создающих «эталон стандарта качества» в сфере услуг, лидеров, имеющих наибольший стратегический, экономический и публичный резонанс.