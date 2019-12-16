Экс-помощница Ройзмана вышла в финал романтического шоу на ТНТ
Сегодня, 09:20Свободное времяФото: Скриншот видео телеканала ТНТ
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Бывшая помощница Евгения Ройзмана — Елизавета Аниховская из Екатеринбурга вышла в финал романтического шоу с Тимуром Батрутдиновым на ТНТ.
Сюжеты: Екатеринбург
Свердловчанке предстоит побороться за сердце шоумена вместе с еще одной участницей — Маргаритой Гавриловой.
Ранее девушка работала с Евгением Ройзманом, она организовывала пятничные приемы граждан. Затем Елизавета занялась рекламой брендов.
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