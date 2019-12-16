«Союзмультфильм» восстановил 12 мультфильмов для показа в кинотеатрах

На большой экран выйдут «12 месяцев», «Сказка о царе Салтане», «Тайна третьей планеты», «Щелкунчик» и «Снежная королева».

Директор «Союзмультфильма» Борис Машковцев считает, что обновление анимационных картин позволит новому поколению зрителей ознакомиться с «Золотой коллекцией» киностудии, которая оставалась в тени из-за устаревшего качества записи.

Во времена пленочных проекторов дефекты были незаметны при воспроизведении мультфильмов. Современные экраны и проекторы, которые поддерживают высокое разрешение, проявляют даже малейшие погрешности изображения, сказал Борис Машковцев.

Кроме того, он сообщил, что завершено восстановление еще 17 мультфильмов, часть из которых была создана еще в 30-е годы прошлого века. Каждая картина реставрировалась вручную с применением технологии ротоскопинга: персонажей отделяли от фона для раздельных работ по очистке всех элементов кадра. Кроме того, было отреставрировано качество звука и проведена цветокоррекция.