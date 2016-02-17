XIV конкурс «Песня не знает границ» соберет в Нижнем Тагиле лучших молодых исполнителей Горнозаводского округа

Наш город представят 15 солистов и 1 вокальный ансамбль. Конкуренцию тагильчанам составят вокально-инструментальные ансамбли и исполнители от 16 до 30 лет со всего Горнозаводского округа. Стоит отметить, что репертуар участников внушительный: эстрадный вокал, известные русскоязычные композиции, а также отечественная классика прошлого века.

Лучшие молодые дарования продемонстрируют свое вокальное мастерство на Гала-концерта отборочного этапа конкурса, который состоится в День Защитника Отечества.

Будем надеяться, что родная концертная площадка поможет тагильским талантам выступить достойно. Ведь лучшие исполнители смогут представлять Горнозаводской округ на областном этапе вокального конкурса, который пройдет 12 и 13 марта в Екатеринбурге.