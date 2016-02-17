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XIV конкурс «Песня не знает границ» соберет в Нижнем Тагиле лучших молодых исполнителей Горнозаводского округа
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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XIV конкурс «Песня не знает границ» соберет в Нижнем Тагиле лучших молодых исполнителей Горнозаводского округа

17 февраля 2016, 14:55Свободное время
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