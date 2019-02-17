Нужны экспонаты для выставки: советские игрушки разыскиваются в Нижнем Тагиле
Сегодня, 11:00Свободное времяФото: tagillib.ru
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Новая экспозиция, посвящённая детским произведениям Булата Окуджавы и игрушкам советской эпохи, в скором времени стартует в Нижнем Тагиле. Организаторы просят жителей города помочь в поиске экспонатов.
Сюжеты: Нижний Тагил
Сотрудники культурного центра «Дом Окуджавы» в Нижнем Тагиле объявили о розыске игрушек советской эпохи. Они будут использованы в новой выставке, посвящённой творчеству поэта Булата Окуджавы и героям его произведений. Тагильчан предлагают поучаствовать в создании экспозиции. Для этого необходимы герои советских мультфильмов, значки, самодельные куклы 20-х годов прошлого века, куклы фабричного производства 50-70-х годов, наборы «солдатиков», пирамидки или другие интересные игрушки советской эпохи.
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Экспонаты будут приняты в дар или под ответственное хранение, сообщает сайт Центральной городской библиотеки Нижнего Тагила. По всем вопросам жители города могут обращаться в культурный центр «Дом Окуджавы» по телефону 37-84-84.
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