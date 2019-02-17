Празднование Сабантуя в Екатеринбурге перенесено ради визита главы Татарстана

Празднование Сабантуя в столице Свердловской области перенесут с 20 июня на 20 июля. Со слов инициаторов переноса, в этот период в Татарстане не ожидается больших событий, а значит, на главный праздник для башкир и татар можно будет ждать прибытие Рустама Минниханова.