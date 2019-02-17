Празднование Сабантуя в Екатеринбурге перенесено ради визита главы Татарстана
Сегодня, 16:24Свободное времяФото: tatarstan.ru
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Празднование башкирского и татарского праздника плуга в Екатеринбурге будет перенесено на месяц. Причина переноса связана с календарём национальных праздников Татарстана и надеждой организаторов на визит главы республики на торжество.
Сюжеты: Екатеринбург
Празднование Сабантуя в столице Свердловской области перенесут с 20 июня на 20 июля. Со слов инициаторов переноса, в этот период в Татарстане не ожидается больших событий, а значит, на главный праздник для башкир и татар можно будет ждать прибытие Рустама Минниханова.
В этом году Сабантуй пройдёт на территории Шарташского лесного парка. Ожидается, что праздник соберёт около 20 тыс. человек. Для гостей запланировано проведение национальных игр, таких, как корэш и скачки, сообщает «Областная газета».
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