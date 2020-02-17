Пара из Екатеринбурга прошла во второй этап проекта «Dance Революция»
Сегодня, 10:57Свободное времяФото: Скриншот видео Первого канала
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Танцоры из Екатеринбурга Анна Мельникова и Денис Тагинцев прошли во второй этап шоу «Dance Революция» на Первом канале.
Сюжеты: Екатеринбург
Екатеринбуржцы являются победителями международных танцевальных конкурсов. Будучи парой в жизни вместе они ни разу не танцевали. На шоу они представили совместный номер под песню Би-2 «Зажигать». Оценивали конкурсантов хореограф Алла Сигалова, звезда мирового балета Сергей Полунин и певица Вера Брежнева.
Пара подверглась критике. Сигалова сообщила, что ей не понравилось агрессивное выражение лица участницы во время танца, а Брежнева раскритиковала сценические образы свердловчан.
Видео
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Видео: Первый канал
В итоге пару все-же пропустили в следующий этап. Они получили три «Да» от судей.
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