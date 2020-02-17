Пара из Екатеринбурга прошла во второй этап проекта «Dance Революция»

Екатеринбуржцы являются победителями международных танцевальных конкурсов. Будучи парой в жизни вместе они ни разу не танцевали. На шоу они представили совместный номер под песню Би-2 «Зажигать». Оценивали конкурсантов хореограф Алла Сигалова, звезда мирового балета Сергей Полунин и певица Вера Брежнева.

Пара подверглась критике. Сигалова сообщила, что ей не понравилось агрессивное выражение лица участницы во время танца, а Брежнева раскритиковала сценические образы свердловчан.

Видео Видео: Первый канал