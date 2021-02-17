Сегодня, 19:25Свободное времяФото: pixabay

Студенты разрисовали андеграундными картинами подъезд в Каменске-Уральском

Студенты разрисовали один из подъездов в Каменске-Уральском, тем самым почти превратив его в галерею уличного современного искусства.

На сегодняшний день в команде художников состоит более 30 человек, сообщает Znak.

По словам инициатора идеи Ивана, мысль раскрасить подъезд пришла к нему, когда он сидел с подругой на лестничном пролете.

В один момент мы обратили взор на стену — они у нас абсолютно убитые, потому на них возможен полет фантазии,рассказал Иван.

После молодой человек связался со знакомыми и предложил им вместе заняться реализацией задуманного. Жители квартир в подъезде, рассказал Иван, оказались не против творчества и даже помогали с покупкой стройматериалов. Компания художников отметила, что если в дом придут коммунальщики, чтобы покрасить стены, их не пустят в подъезд.

Напомним, в январе местные художники разрисовали ледовый городок изображениями персонажей из «Изумрудного города» в Екатеринбурге.

Материалы по теме:
Каменск-Уральскийподъездхудожникиарт
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы