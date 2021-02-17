Студенты разрисовали андеграундными картинами подъезд в Каменске-Уральском

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На сегодняшний день в команде художников состоит более 30 человек, сообщает Znak.
По словам инициатора идеи Ивана, мысль раскрасить подъезд пришла к нему, когда он сидел с подругой на лестничном пролете.
В один момент мы обратили взор на стену — они у нас абсолютно убитые, потому на них возможен полет фантазии,рассказал Иван.
После молодой человек связался со знакомыми и предложил им вместе заняться реализацией задуманного. Жители квартир в подъезде, рассказал Иван, оказались не против творчества и даже помогали с покупкой стройматериалов. Компания художников отметила, что если в дом придут коммунальщики, чтобы покрасить стены, их не пустят в подъезд.
Напомним, в январе местные художники разрисовали ледовый городок изображениями персонажей из «Изумрудного города» в Екатеринбурге.