Студенты разрисовали андеграундными картинами подъезд в Каменске-Уральском

Студенты разрисовали один из подъездов в Каменске-Уральском, тем самым почти превратив его в галерею уличного современного искусства.

На сегодняшний день в команде художников состоит более 30 человек, сообщает Znak. По словам инициатора идеи Ивана, мысль раскрасить подъезд пришла к нему, когда он сидел с подругой на лестничном пролете. В один момент мы обратили взор на стену — они у нас абсолютно убитые, потому на них возможен полет фантазии,рассказал Иван. После молодой человек связался со знакомыми и предложил им вместе заняться реализацией задуманного. Жители квартир в подъезде, рассказал Иван, оказались не против творчества и даже помогали с покупкой стройматериалов. Компания художников отметила, что если в дом придут коммунальщики, чтобы покрасить стены, их не пустят в подъезд. Напомним, в январе местные художники разрисовали ледовый городок изображениями персонажей из «Изумрудного города» в Екатеринбурге. В екатеринбургском ледовом городке появились персонажи из «Изумрудного города»

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